ЦАХАЛ заявил об ударе по «секретному ядерному центру» в Иране 3.03.2026, 22:24

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Центр занимается разработкой необходимых для ядерного оружия компонентов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по секретному центру в Иране, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Как утверждает израильская армия, центр занимается разработкой необходимых для ядерного оружия компонентов.

«На этом объекте группа ученых-ядерщиков тайно работала над разработкой ключевого компонента для ядерного оружия»,— указано в заявлении ЦАХАЛ.

В ведомстве утверждают, что в результате удара был уничтожен «ключевой элемент в возможностях иранского режима по разработке ядерного оружия».

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Среди заявленных целей — прекращение ядерной программы и уничтожение военно-промышленного комплекса и флота. В ответ Исламская Республика атакует американские военные базы на Ближнем Востоке.

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