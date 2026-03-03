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ЦАХАЛ заявил об ударе по «секретному ядерному центру» в Иране

  • 3.03.2026, 22:24
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ЦАХАЛ заявил об ударе по «секретному ядерному центру» в Иране

Центр занимается разработкой необходимых для ядерного оружия компонентов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по секретному центру в Иране, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Как утверждает израильская армия, центр занимается разработкой необходимых для ядерного оружия компонентов.

«На этом объекте группа ученых-ядерщиков тайно работала над разработкой ключевого компонента для ядерного оружия»,— указано в заявлении ЦАХАЛ.

В ведомстве утверждают, что в результате удара был уничтожен «ключевой элемент в возможностях иранского режима по разработке ядерного оружия».

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Среди заявленных целей — прекращение ядерной программы и уничтожение военно-промышленного комплекса и флота. В ответ Исламская Республика атакует американские военные базы на Ближнем Востоке.

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