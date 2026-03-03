Apple представила мощные MacBook Pro на M5 Pro и M5 Max 5 3.03.2026, 22:34

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Старт продаж назначен на 11 марта.

Apple представила флагманские ноутбуки MacBook Pro с новыми чипами M5 Pro и M5 Max. Об этом компания рассказала в пресс-релизе.

Новый чип M5 Pro доступен в версиях с 15 или 18 ядрами CPU и 16 либо 20 ядрами GPU. Старшая модель M5 Max оснащается 18-ядерным процессором и графикой на 32 или 40 ядер. Во всех вариантах установлен 16-ядерный нейропроцессор Neural Engine нового поколения с повышенной энергоэффективностью.

По данным компании, прирост производительности CPU достигает 30% относительно предыдущего поколения. Графическая подсистема ускорена на 20%, а в задачах с трассировкой лучей — до 35%.

В своих обновленных ноутбуках Apple увеличила базовые конфигурации хранения данных: младшие версии MacBook Pro теперь оснащаются SSD на 1 ТБ вместо 512 ГБ, а модели на M5 Max — 2 ТБ в стандартной комплектации. Скорость чтения и записи достигает 14,5 ГБ/с, что вдвое выше показателей предшественников.

M5 Pro поддерживает до 64 ГБ унифицированной памяти с пропускной способностью 307 ГБ/с (против 48 ГБ у M4 Pro). M5 Max по-прежнему допускает установку до 128 ГБ, но с увеличенной пропускной способностью до 614 ГБ/с.

Среди прочих изменений отмечается наличие чипа Apple N1, обеспечивающего поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

Старт продаж назначен на 11 марта. Стоимость 14-дюймового MacBook Pro M5 Pro начинается от $2199, 16-дюймовой — от $2699. Конфигурации с чипом M5 Max стартуют с $3599 и $3899 соответственно.

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