Трамп заверил, что война РФ против Украины остается среди его приоритетов 8 3.03.2026, 22:43

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Фридрих Мерц и Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Об этом президент США сказал во время встречи с канцлером Германии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение войны РФ против Украины остается одним из главных приоритетов его политики.

Об этом Трамп сказал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме во вторник, 3 марта.

«Этот вопрос [Украина и Россия] находится очень высоко в этом списке [приоритетов]», — отметил глава Белого дома.

Трамп также выразил надежду, что мирное урегулирование станет возможным.

«Иногда я обвиняю одну сторону, иногда — другую», — добавил он.

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