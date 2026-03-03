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Трамп заверил, что война РФ против Украины остается среди его приоритетов

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  • 3.03.2026, 22:43
  • 3,348
Трамп заверил, что война РФ против Украины остается среди его приоритетов
Фридрих Мерц и Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Об этом президент США сказал во время встречи с канцлером Германии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение войны РФ против Украины остается одним из главных приоритетов его политики.

Об этом Трамп сказал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме во вторник, 3 марта.

«Этот вопрос [Украина и Россия] находится очень высоко в этом списке [приоритетов]», — отметил глава Белого дома.

Трамп также выразил надежду, что мирное урегулирование станет возможным.

«Иногда я обвиняю одну сторону, иногда — другую», — добавил он.

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