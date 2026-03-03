Трамп заверил, что война РФ против Украины остается среди его приоритетов

Трамп заверил, что война РФ против Украины остается среди его приоритетов8
- 3.03.2026, 22:43
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Об этом президент США сказал во время встречи с канцлером Германии.
Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение войны РФ против Украины остается одним из главных приоритетов его политики.
Об этом Трамп сказал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме во вторник, 3 марта.
«Этот вопрос [Украина и Россия] находится очень высоко в этом списке [приоритетов]», — отметил глава Белого дома.
Трамп также выразил надежду, что мирное урегулирование станет возможным.
«Иногда я обвиняю одну сторону, иногда — другую», — добавил он.