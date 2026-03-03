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«Белорусы и в Дубае белорусы»

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  • 3.03.2026, 22:46
  • 8,108
«Белорусы и в Дубае белорусы»
Фото: Altaf Qadri / AP Photo / East News

Как соотечественники организовали помощь тем, кто не может вернуться домой из-за закрытого неба.

Белорусы, которые живут в Объединенных Арабских Эмиратах, во время отмены рейсов из-за обстрелов со стороны Ирана помогают соотечественникам, которые не могут вылететь из страны, но при этом не рассчитывали на дополнительные расходы. О том, как люди в таких условиях самоорганизовались, пишет «Белсат».

Пока небо на Ближнем Востоке закрыто и многие белорусы, улетевшие отдыхать в Эмираты, не могут вернуться домой, Роман из Минска, основатель сервиса доставки готовой еды ProfitFood в Минске, вместе со своей инициативой ProfitFood в Дубае развозит там бесплатную еду белорусам, оказавшимся в сложной ситуации.

Мужчина в Тhreads отметил, что координируется с Генеральным консульством Беларуси, которое собирает и передает заявки от тех, кто нуждается в «максимальной поддержке».

«В непростые времена главное — оставаться людьми. Если вам или вашим близким нужна помощь, обращайтесь в Генконсульство в Дубае! В сложное время важно держаться вместе. Беларусы своих не бросают», — написал Роман.

«Белорусы и в Дубае белорусы. Горжусь», — пишут в комментариях.

«Как приятно! Вы удивительный человек! Мы сейчас в Дубае, помощь не нужна, вылетим, надеюсь, вовремя, но как же мне приятно читать такие человеческие слова».

Хотя решение помочь туристам на отдыхе в богатой стране понимают не все.

«В смысле бесплатная еда?! Это погорельцы в деревне что ли? Люди в ОАЭ прилетели, ну застряли на пару дней — и у них денег на еду нет, дурдом просто».

Также люди создали Telegram-чат объявлений с предложениями временного жилья и полезными рекомендациями туристам, застрявшим в аэропортах Абу-Даби, Дубая и Шарджа или оказавшимся буквально на улице в эти дни.

«Я мать с четырьмя детьми. Выгоняют из отеля «Лего Лэнд», рейс 3 марта на 19:40 отменили вчера. Нужна помощь с жильем», — спросила там Екатерина.

«Если кому-то нужна помощь — женщины, дети — бесплатно две комнаты, в четырехкомнатной квартире до вашего вылета в страну. Просто две комнаты свободны, готова помочь от чистого сердца», — написала выше беларуска из Дубая.

«Мы семья, если у вас реальные сложности с жильем до вылета, на несколько ночей сможем дать одну небольшую комнату девушкам или паре», — предложил Алексей.

Местные белорусы предлагают комнаты в своих квартирах, некоторые готовы снять за свои деньги квартиру даже на неделю. Правда, чаще всего сообщения касаются женщин и с детьми.

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