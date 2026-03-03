В Средиземном море загорелся российский газовоз Arctic Metagaz 13 3.03.2026, 22:55

14,340

Видео.

В Средиземном море утром 3 марта загорелся российский газовоз сжиженного природного газа Arctic Metagaz. Об инциденте сообщило профильное издание gCaptain, уточнив, что пожар начался во время следования судна в восточной части акватории.

Представитель греческой компании Diaplous Group, специализирующейся на морской безопасности и управлении рисками, подтвердил журналистам факт пожара. «Мы можем подтвердить, что это произошло, однако дополнительных подробностей у нас нет», — заявил он. По данным gCaptain, видеозаписи с охваченным огнем судном уже появились в X (Twitter) и Telegram, а некоторые аккаунты утверждают, что возгоранию предшествовали взрывы.

О происшествии также сообщили EOS Risk Group и Bloomberg. Как отмечает EOS, газовоз мог быть атакован беспилотником, но сигнал бедствия после инцидента судно не подавало, а данные о состоянии экипажа и груза пока отсутствуют. В сообщении также говорится, что Arctic Metagaz, находящийся под санкциями США и Великобритании с 2024 года, вышел из Мурманска 24 февраля после загрузки на плавучей установке хранения и, вероятно, направлялся к Суэцкому каналу.

2 марта сигнал автоматической идентификационной системы (AIS) Arctic Metagaz был потерян, когда судно находилось примерно в 30 морских милях от северо-восточного побережья Мальты, пишет gCaptain. По данным Flightradar24, в районе последнего известного местоположения судна находился патрульный самолет ВМС Турции ATR 72-600, что, по оценке издания, может свидетельствовать о мониторинге ситуации региональными службами.

Mediterranean Sea emergency: The Russian gas tanker ARCTIC METAGAZ (IMO 9243148) is on fire off the coast of Libya. The vessel is under sanctions for illegally transporting LNG. A preliminary attack by naval drones and a series of explosions are reported. A massive fire is on… pic.twitter.com/Wh1Y8qIfZf — EcoProtector (@ProtectorE59290) March 3, 2026

Как утверждает украинская разведка, Arctic Metagaz входит в число 12 судов, задействованных в перевозке санкционного СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» покупателям на китайский терминал Beihai. При выполнении рейсов газовоз применял так называемый спуфинг — передачу искаженных данных AIS, что нарушает нормы международного морского права.

В ноябре 2023 года и феврале 2024 года США и Великобритания соответственно ввели санкции против проекта «Арктик СПГ-2», имеющего стратегическое значение для России. 23 августа 2024 года США расширили ограничения, включив в санкционные списки семь СПГ-танкеров. 24 февраля и 4 марта 2025 года санкции против Arctic Metagaz ввели Европейский союз и Швейцария. 21 февраля 2025 года меры в отношении судна приняла Канада, а 19 июня 2025 года — Новая Зеландия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com