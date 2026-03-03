На какой громкости можно слушать музыку в наушниках?2
- 3.03.2026, 23:07
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РНПЦ оториноларингологии дал совет белорусам.
Республиканский научно-практический центр оториноларингологии сказал белорусам, на какой громкости слушать музыку в наушниках.
В честь Международного дня слуха, который отмечается 3 марта, оториноларингологи дали несколько советов. В частности, они касаются прослушивания музыки в наушниках. Главный совет специалистов – обойтись без максимума звука.
«Правило 60/60: не более 60 минут на 60% громкости», - сформулировали простую формулу в РНПЦ.
А после концерта с громким звуком или работы в наушниках для ушей стоит устроить тихий час.
Есть и совет врачей по ватным палочкам – не надо ковырять ими в ушах, поскольку эти предметы - частая причина травм и серных пробок.
Не стоит запускать даже банальный, казалось бы, насморк, ведь он может угрожать отитом. Все лечим вовремя!
«Проверяйте слух. Если вы стали переспрашивать собеседников или прибавлять звук ТВ — это повод сходить к ЛОРу», - сказали в РНПЦ оториноларингологии.