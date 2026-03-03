Макрон подтвердил отправку авианосца «Шарль де Голль» в Средиземное море

Макрон подтвердил отправку авианосца «Шарль де Голль» в Средиземное море2
- 3.03.2026, 23:10
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В связи с перекрытием Ормузского пролива и ростом напряжения в Суэцком канале.
Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что авианосец Шарль де Голль направляется в Средиземное море в связи с перекрытием Ормузского пролива и ростом напряжения в Суэцком канале и в Красном море.
«Я отдал приказ, чтобы авианосец Шарль де Голль взял курс на Средиземное море»,— заявил французский президент в обращении к нации. По его словам, через этот пролив проходит около 20% мировой нефти и сжиженного природного газа.
Макрон также заявил, что Франция сбивала иранские беспилотники с самых первых часов конфликта, чтобы защитить воздушное пространство ее союзников.