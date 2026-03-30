Сын Арнольда Шварценеггера впервые выиграл соревнования по бодибилдингу
- 30.03.2026, 16:54
Спортсмен занял первые места сразу в трех категориях.
Джозеф Баэна, сын легендарного актера и бодибилдера Арнольда Шварценеггера, одержал свою первую победу на соревнованиях по бодибилдингу. 28-летний спортсмен занял первые места сразу в нескольких категориях на турнире в Калорадо (США), пишет People (перевод — сайт Charter97.org).
Баэна занял первые места в трех категориях. О своей победе он сообщил в соцсетях, подписав фотографии с соревнований словами: «Миссия выполнена».
Незадолго до турнира Баэна тренировался вместе с отцом в легендарном зале Gold’s Gym в Калифорнии. Именно там Шварценеггер начал свою карьеру после переезда в США и впоследствии стал одним из величайших бодибилдеров в истории, семь раз выиграв титул «Мистер Олимпия».
Сам Баэна признается, что путь к успеху был непростым. В школьные годы он страдал от лишнего веса и подвергался насмешкам со стороны сверстников. Переломным моментом стало увлечение плаванием, которое познакомило его с фитнесом и тренировками.
Сегодня Баэна уверенно идет по стопам своего отца, превращая личную историю преодоления в спортивные достижения.