Сын Арнольда Шварценеггера впервые выиграл соревнования по бодибилдингу 9 30.03.2026, 16:54

12,036

Спортсмен занял первые места сразу в трех категориях.

Джозеф Баэна, сын легендарного актера и бодибилдера Арнольда Шварценеггера, одержал свою первую победу на соревнованиях по бодибилдингу. 28-летний спортсмен занял первые места сразу в нескольких категориях на турнире в Калорадо (США), пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Баэна занял первые места в трех категориях. О своей победе он сообщил в соцсетях, подписав фотографии с соревнований словами: «Миссия выполнена».

Фото: Джозеф Баэна

Незадолго до турнира Баэна тренировался вместе с отцом в легендарном зале Gold’s Gym в Калифорнии. Именно там Шварценеггер начал свою карьеру после переезда в США и впоследствии стал одним из величайших бодибилдеров в истории, семь раз выиграв титул «Мистер Олимпия».

Сам Баэна признается, что путь к успеху был непростым. В школьные годы он страдал от лишнего веса и подвергался насмешкам со стороны сверстников. Переломным моментом стало увлечение плаванием, которое познакомило его с фитнесом и тренировками.

Сегодня Баэна уверенно идет по стопам своего отца, превращая личную историю преодоления в спортивные достижения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com