6 апреля 2026, понедельник, 4:43
Сын Арнольда Шварценеггера впервые выиграл соревнования по бодибилдингу

9
  • 30.03.2026, 16:54
  • 12,036
Спортсмен занял первые места сразу в трех категориях.

Джозеф Баэна, сын легендарного актера и бодибилдера Арнольда Шварценеггера, одержал свою первую победу на соревнованиях по бодибилдингу. 28-летний спортсмен занял первые места сразу в нескольких категориях на турнире в Калорадо (США), пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Баэна занял первые места в трех категориях. О своей победе он сообщил в соцсетях, подписав фотографии с соревнований словами: «Миссия выполнена».

Фото: Джозеф Баэна

Незадолго до турнира Баэна тренировался вместе с отцом в легендарном зале Gold’s Gym в Калифорнии. Именно там Шварценеггер начал свою карьеру после переезда в США и впоследствии стал одним из величайших бодибилдеров в истории, семь раз выиграв титул «Мистер Олимпия».

Сам Баэна признается, что путь к успеху был непростым. В школьные годы он страдал от лишнего веса и подвергался насмешкам со стороны сверстников. Переломным моментом стало увлечение плаванием, которое познакомило его с фитнесом и тренировками.

Сегодня Баэна уверенно идет по стопам своего отца, превращая личную историю преодоления в спортивные достижения.

популярное за неделю

Мнение

Мелкие пакостники
Мелкие пакостники Ирина Халип
Что известно о здоровье Путина
Что известно о здоровье Путина Виктория Вагнер
Мосбиржа рухнула
Мосбиржа рухнула Виталий Шапран
Эволюция хамства
Эволюция хамства Андрей Макаревич