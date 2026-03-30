Беларусь продлила запрет на ввоз некоторых товаров через границу с Литвой 2 30.03.2026, 20:37

5,028

До 31 декабря 2027 года.

Правительство продлило запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок государственной границы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Новым документом продлевается постановление «cовета министров» от 14 марта 2024 года № 182, которым установлен запрет на перемещение через пункты пропуска на белорусско-литовской границе ряда товаров, ввозимых для реализации на территории Беларуси, независимо от страны их происхождения

Срок действия запрета продлен по 31 декабря 2027 года.

Перечень товаров, ввоз которых запрещен, остался таким же. В списке, напомним, оказались пиво, вино, минеральная вода, сидр, уксус, шины и покрышки, одежда и другие изделия секонд-хенд, а также б/у запчасти.

«Кроме того, в связи с открытием польской стороной пунктов пропуска „Бобровники“ („Берестовица“) и „Кузница Белостоцкая“ („Брузги“) и возобновлением движения в данных районах зарегистрированных в странах Евросоюза грузовых автомобилей и тягачей, пересекающих белорусско-польскую границу, в постановлении «совета министров» от 31 октября 2025 г. № 599 дополнен перечень мест для заправки транспортных средств, соответствующих автодорожным пунктам пропуска», — сообщили в пресс-службе правительства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com