Беларусь продлила запрет на ввоз ряда товаров с территории Литвы 31.03.2026, 10:26

До конца 2027 года.

«Правительство» продлило ограничения на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовскую границу. Соответствующее постановление 30 марта подписал премьер-министр Александр Турчин.

Речь идет о запрете, который действует с 1 апреля 2024 года и касается товаров, ввозимых в страну для последующей продажи. Ранее его уже несколько раз продлевали — теперь ограничения будут действовать до 31 декабря 2027 года.

Перечень товаров остался без изменений. В него входят, в частности, вода, алкогольная продукция (пиво, вино, вермут и другие напитки), уксус, шины и покрышки. Ранее из списка исключили товары секонд-хенд, а также сняли ограничения для транзитных перевозок.

При этом запрет не распространяется на товары для личного пользования, а также на продукцию, изъятую или конфискованную по другим основаниям.

