В Минске 8 марта перекроют проспект Независимости

4
  • 4.03.2026, 11:09
  • 4,136
В чем причина?

В воскресенье, 8 марта, в Минске временно ограничат движение по проспекту Независимости. Причина – традиционный «Красивый забег», посвященный Международному женскому дню. Соответствующее решение принял Мингорисполком.

Исходя из решения минского руководства с 09:00 до 14:30 движение по проспекту Независимости закроют на участке от ул. Жасминовой до ул. Филимонова.

С 11:30 до 13:30 ограничения продлятся дальше – от ул. Филимонова до ул. Калинина.

Чтобы не допустить коллапса, на время перекрытия проспекта скорректируют маршруты некоторых автобусов и троллейбусов. Так, троллейбус №1 от станции метро «Восток» пустят через Жасминовую, Скорины, Филимонова, Кедышко и далее в сторону Зеленого Луга – без заезда к станции метро «Московская».

Автобус №27 и троллейбус №41 поедут через Жасминовую и Скорины со всеми остановками. Автобус №91 направят через Жасминовую, Скорины, Филимонова, Кедышко, Толбухина и Чорного – без заезда к станциям метро «Московская» и «Парк Челюскинцев».

В зависимости от ситуации возможны также и другие изменения.

