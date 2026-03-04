В Минске 8 марта перекроют проспект Независимости

В Минске 8 марта перекроют проспект Независимости4
- 4.03.2026, 11:09
- 4,136
В чем причина?
В воскресенье, 8 марта, в Минске временно ограничат движение по проспекту Независимости. Причина – традиционный «Красивый забег», посвященный Международному женскому дню. Соответствующее решение принял Мингорисполком.
Исходя из решения минского руководства с 09:00 до 14:30 движение по проспекту Независимости закроют на участке от ул. Жасминовой до ул. Филимонова.
С 11:30 до 13:30 ограничения продлятся дальше – от ул. Филимонова до ул. Калинина.
Чтобы не допустить коллапса, на время перекрытия проспекта скорректируют маршруты некоторых автобусов и троллейбусов. Так, троллейбус №1 от станции метро «Восток» пустят через Жасминовую, Скорины, Филимонова, Кедышко и далее в сторону Зеленого Луга – без заезда к станции метро «Московская».
Автобус №27 и троллейбус №41 поедут через Жасминовую и Скорины со всеми остановками. Автобус №91 направят через Жасминовую, Скорины, Филимонова, Кедышко, Толбухина и Чорного – без заезда к станциям метро «Московская» и «Парк Челюскинцев».
В зависимости от ситуации возможны также и другие изменения.