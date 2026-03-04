Сверхсекретный истребитель шестого поколения F-47 показали на видео 10 4.03.2026, 11:37

10,428

F-47 разрабатывается на замену F-22 Raptor.

Компания Pratt & Whitney выпустила видео, в котором, вероятно, демонстрируется будущий истребитель ВВС США шестого поколения F-47, пишет itc.ua.

F-47 разрабатывается на замену F-22 Raptor, который сейчас находится на вооружении американских ВВС. Сейчас продолжается этап инженерно-технической разработки нового истребителя в рамках программы Next Generation Air Dominance. Первый прототип должны поднять в воздух в 2028 году.

По предварительной информации, демонстрационные образцы тайно показывались где-то с 2020 года. Однако программа остается строго засекреченной. Единственное, что СМИ удалось узнать о будущем истребителе, ряд рендеров, которые ничего на самом деле не демонстрируют.

Однако известно, что F-47 должен стать истребителем дальнего действия с максимальной скоростью около 2 400 км/ч и дальностью полета 1852 км. Самолет будет непросто боевой единицей, а станет центром управления системами, в частности, подразделением автономных дронов Loyal Wingman. Он, конечно, будет малозаметным и способным обходить радары, к которым уязвимы F-22 или F-35 Lightning II. F-47 не будет предназначен для ведения воздушных боев, а будет наносить поражение дальнобойными ракетами.

В 30-секундном видео Pratt & Whitney дочерняя компания Raytheon уделяет ключевое внимание не самому истребителю, а двигателю XA-103. Это основной претендент на использование в F-47. Кроме этого в ролике сделан акцент на стратегию полностью цифрового проектирования с использованием цифрового двойника для ускорения разработки двигателя по сравнению с традиционными методами, поскольку оптимизация компонентов и испытания проводятся еще до изготовления каждой физической детали.

Ожидается, что XA-103 увеличит дальность полета F-47 на 25% и обеспечит на 10% большую тягу по сравнению с F-35. У самого F-47 на видео можно заметить высоко расположенную кабину, модифицированное дельтаобразное крыло и бесхвостую систему. Также могут быть видны лопатообразный нос, передние горизонтальные стабилизаторы и довольно агрессивные элементы, обеспечивающие малозаметность, на выходных патрубках двигателей. Если, конечно, это реальный вид будущего самолета.

Высокопоставленные чиновники ВВС США предполагают, что подобные ролики выпускаются умышленно с целью ввести в заблуждение сторонних наблюдателей, включая элементы, которые точно не соответствуют конструктивным особенностям F-47. А возможно рендер действительно демонстрирует реальный облик будущего истребителя. Так или иначе, со временем это станет понятно.

