ВСУ добились новых успехов в районе Гуляйполя и выровняли фронт 2 4.03.2026, 12:53

5,312

В ходе контрнаступления освобождены новые районы.

ВСУ на стыке Запорожской и Днепропетровской областей освободили новые районы, которые российские оккупанты хотели использовать для наступления на Орехов и Вольнянск. Об этом рассказал военный эксперт Богдан Мирошников.

По его данным, дополнительные успехи у ВСУ были на Гуляйпольском направлении: произошло выравнивание фронта не некоторых участках.

Российские оккупанты планировали захватить плацдармы на западном берегу реки Гайчур, чтобы продолжить наступления в Запорожской области, но украинские бойцы их оттуда выбили.

Мирошников подчеркнул, что это только предварительные результаты контрнаступления ВСУ на данном участке фронта. Украинские бойцы продолжают операцию.

Он считает, что в ходе контрнаступления подразделения ВСУ должны подойти к Успеновке и охватить ее (населенный пункт в Запорожской области, который ранее захватила оккупационная армия РФ, – прим. ред.).

По его словам, за последнее время интенсивность контрнаступления снизилась, но штурмовые действий украинские бойцы продолжают.

Напомним, российские оккупанты начали наступление на город Гуляйполе в Запорожской области в конце октября 2025 года. Они сумели захватить несколько населенных пунктов, но ВСУ остановили врага. Сейчас бои идут в районе Гуляйполя и Железнодорожного, а также к северу от них – на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

Согласно данным Генштаба ВСУ, вчера, 3 марта, на Гуляйпольском направлении российские оккупанты 25 раз атаковали позиции ВСУ. Украинские бойцы все атаки отбили. Бои шли в районе Гуляйполя и в сторону Железнодорожного, Варваровки, Гуляйпольского, Староукраинки и др.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что в ходе контрнаступления украинской армии на стыке Запорожской и Днепропетровской областей от врага освобождено около 400 квадратных километров территории. Также россиян выбили из 8 населенных пунктов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com