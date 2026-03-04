закрыть
6 марта 2026, пятница, 13:20
Раскрыты детали разговора Нетаньяху с Трампом, который дал старт атаке на Иран

  • 4.03.2026, 13:11
  • 5,294
Раскрыты детали разговора Нетаньяху с Трампом, который дал старт атаке на Иран

После него у президента США не осталось сомнений.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп 23 февраля провели телефонный разговор, что стало решающим моментом, который дал старт войне с Ираном, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, Нетаньяху позвонил Трампу и сообщил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи и его ближайшие советники должны собраться в субботу, 28 февраля, в одном месте в Тегеране.

Премьер Израиля сказал, что всех иранских чиновников можно убить одним авиаударом, рассказали три источника, ознакомленных с ходом обсуждения.

На тот момент президент США еще окончательно не принял решение, когда наносить удар по Ирану.

Как отмечает Axios, США и Израиль рассматривали возможность удара на неделю раньше, чем в субботу, но отложили его по разведывательным и оперативным причинам, в частности из-за плохой погоды.

Впоследствии Центральное разведывательное управление (ЦРУ) подтвердило информацию Нетаньяху о Хаменеи.

Неназванные американские чиновники отметили, что Трамп принял «обдуманное решение» не слишком сосредотачиваться на Иране в своей ежегодной речи перед Конгрессом США, чтобы не напугать аятоллу и не заставить его уйти в подполье до того, как будет нанесен удар.

