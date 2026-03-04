Появилось видео уничтожения российского дрона на Гомельщине

Появилось видео уничтожения российского дрона на Гомельщине5
- 4.03.2026, 17:27
Его сбили стрелковым оружием.
Один из подписчиков телеграм-канала «От винта» прислал видео, на котором, по его словам, зафиксировано уничтожение российского беспилотника, залетевшего на территорию Беларуси.
Как утверждает автор записи, она была сделана 26 февраля в Гомельской области.
На кадрах видно, как дрон, который визуально и по звуку напоминает БПЛА-приманку типа «Гербера», сбивают огнем из стрелкового оружия. Предполагается, что это сделала мобильная огневая группа.
«Характерно, что лояльный властям ТГ-канал про авиацию не побоялся разместить видео работы военных «от подписчика». Вероятно, размещение было согласовано, поскольку в противном случае публикация могла бы подпадать под ряд новых уголовных статей», — комментирует эту публикацию издание «Флагшток».
Издание уточняет, что 26 февраля над Гомелем пролетело как минимум 5 российских БПЛА типа «Шахед»/«Гербера», один из них был сбит и упал возле деревни Рандовка.