6 марта 2026, пятница, 17:39
Появилось видео уничтожения российского дрона на Гомельщине

5
  • 4.03.2026, 17:27
  • 8,726
Его сбили стрелковым оружием.

Один из подписчиков телеграм-канала «От винта» прислал видео, на котором, по его словам, зафиксировано уничтожение российского беспилотника, залетевшего на территорию Беларуси.

Как утверждает автор записи, она была сделана 26 февраля в Гомельской области.

На кадрах видно, как дрон, который визуально и по звуку напоминает БПЛА-приманку типа «Гербера», сбивают огнем из стрелкового оружия. Предполагается, что это сделала мобильная огневая группа.

«Характерно, что лояльный властям ТГ-канал про авиацию не побоялся разместить видео работы военных «от подписчика». Вероятно, размещение было согласовано, поскольку в противном случае публикация могла бы подпадать под ряд новых уголовных статей», — комментирует эту публикацию издание «Флагшток».

Издание уточняет, что 26 февраля над Гомелем пролетело как минимум 5 российских БПЛА типа «Шахед»/«Гербера», один из них был сбит и упал возле деревни Рандовка.

