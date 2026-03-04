Появилось видео уничтожения российского дрона на Гомельщине 5 4.03.2026, 17:27

8,726

Его сбили стрелковым оружием.

Один из подписчиков телеграм-канала «От винта» прислал видео, на котором, по его словам, зафиксировано уничтожение российского беспилотника, залетевшего на территорию Беларуси.

Как утверждает автор записи, она была сделана 26 февраля в Гомельской области.

На кадрах видно, как дрон, который визуально и по звуку напоминает БПЛА-приманку типа «Гербера», сбивают огнем из стрелкового оружия. Предполагается, что это сделала мобильная огневая группа.

«Характерно, что лояльный властям ТГ-канал про авиацию не побоялся разместить видео работы военных «от подписчика». Вероятно, размещение было согласовано, поскольку в противном случае публикация могла бы подпадать под ряд новых уголовных статей», — комментирует эту публикацию издание «Флагшток».

Издание уточняет, что 26 февраля над Гомелем пролетело как минимум 5 российских БПЛА типа «Шахед»/«Гербера», один из них был сбит и упал возле деревни Рандовка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com