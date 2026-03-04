закрыть
6 марта 2026, пятница, 19:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске продают необычную квартиру с винтажным интерьером

3
  • 4.03.2026, 18:04
  • 6,152
В Минске продают необычную квартиру с винтажным интерьером

Однушка выглядит как декорация к фильму про 70-е.

Квартиры в старых домах сегодня принято осовременивать, делать в них ремонт на новый лад. Порой это просто необходимо. Но в старом жилом фонде можно найти и настоящие жемчужины — квартиры, интерьеры в которых выглядят красиво, аутентично и точно не нуждаются в обновлении. Их прелесть — как раз в уникальном винтажом вайбе. Одна такая найдена на улице Кольцова в Минске, пишет Onlíner.

Квартира расположена на 9 этаже кирпичного дома. Выше — только технический этаж. Само здание 1974 года постройки.

— Кирпичные стены способствуют сохранению тепла и снижению уровня внешнего шума, соседей не слышно. Тамбур на две квартиры, чистый подъезд, ухоженная придомовая территория, тихий район, — отмечает риелтор.

Однушка небольшая — всего 33,7 кв. м. Планировка:

Риелтор пишет, что ремонт в квартире хороший:

— Планировка практичная и позволяет рационально использовать пространство без потерь полезной площади. Застекленная лоджия значительно увеличивает полезное пространство. Выполнен хороший ремонт в квартире: напольное покрытие в жилой комнате — паркет, стены оклеены обоями, потолок выровнен и окрашен, установлены деревянные стеклопакеты. Санузел раздельный, стены облицованы плиткой в хорошем состоянии. Установлена железная входная дверь. Такое состояние позволяет использовать объект без дополнительных затрат на первичное обустройство.

Но интерес в этом объекте вызывает не хороший ремонт, а именно готовый интерьер. Судя по всему, комнаты обставляла женская рука — настолько аккуратно и мило все выглядит. Примерно такая цветовая гамма прослеживается в квартирах, которые иногда мелькают в кино про западные 70-е. Цветные обои, глубокие оттенки на стенах, веселая плитка, округлые формы мебели — все это создает определенное винтажное настроение.

Также видно, что бывший хозяин увлекался покупкой винтажных или раритетных вещей. На кухне стоит много советской посуды, полки в прихожей заставлены старыми телефонами.

Стоимость веселой квартиры с характером — $79 900.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дорога на Яму
Дорога на Яму Ирина Халип
Секретное совещание Путина
Секретное совещание Путина Юрий Федоренко
Иранский сигнал для Лукашенко
Иранский сигнал для Лукашенко Валерий Карбалевич
Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин