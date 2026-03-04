В Минске продают необычную квартиру с винтажным интерьером 3 4.03.2026, 18:04

6,152

Однушка выглядит как декорация к фильму про 70-е.

Квартиры в старых домах сегодня принято осовременивать, делать в них ремонт на новый лад. Порой это просто необходимо. Но в старом жилом фонде можно найти и настоящие жемчужины — квартиры, интерьеры в которых выглядят красиво, аутентично и точно не нуждаются в обновлении. Их прелесть — как раз в уникальном винтажом вайбе. Одна такая найдена на улице Кольцова в Минске, пишет Onlíner.

Квартира расположена на 9 этаже кирпичного дома. Выше — только технический этаж. Само здание 1974 года постройки.

— Кирпичные стены способствуют сохранению тепла и снижению уровня внешнего шума, соседей не слышно. Тамбур на две квартиры, чистый подъезд, ухоженная придомовая территория, тихий район, — отмечает риелтор.

Однушка небольшая — всего 33,7 кв. м. Планировка:

Риелтор пишет, что ремонт в квартире хороший:

— Планировка практичная и позволяет рационально использовать пространство без потерь полезной площади. Застекленная лоджия значительно увеличивает полезное пространство. Выполнен хороший ремонт в квартире: напольное покрытие в жилой комнате — паркет, стены оклеены обоями, потолок выровнен и окрашен, установлены деревянные стеклопакеты. Санузел раздельный, стены облицованы плиткой в хорошем состоянии. Установлена железная входная дверь. Такое состояние позволяет использовать объект без дополнительных затрат на первичное обустройство.

Но интерес в этом объекте вызывает не хороший ремонт, а именно готовый интерьер. Судя по всему, комнаты обставляла женская рука — настолько аккуратно и мило все выглядит. Примерно такая цветовая гамма прослеживается в квартирах, которые иногда мелькают в кино про западные 70-е. Цветные обои, глубокие оттенки на стенах, веселая плитка, округлые формы мебели — все это создает определенное винтажное настроение.

Также видно, что бывший хозяин увлекался покупкой винтажных или раритетных вещей. На кухне стоит много советской посуды, полки в прихожей заставлены старыми телефонами.

Стоимость веселой квартиры с характером — $79 900.

