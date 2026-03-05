В Минске создают базу всех домашних животных

В Минске создают базу всех домашних животных28
- 5.03.2026, 11:21
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Сначала ресурс будет доступен только для ветврачей.
В Минске хотят создать информационную базу всех домашних животных, пишет БелТА.
Так, Мингорветстанция планирует в течение ближайших лет разработать информбазу, где зарегистрируют всех домашних животных и животных-компаньонов. В базу внесут сведения о рождении животного, вакцинациях и иных ветеринарных манипуляциях, владельце и чипировании (если он было сделано).
- Также в базу будут вносить подсказки для ветеринарных врачей, которые будут проводить прием, - рассказал начальник Минской городской ветеринарной станции Дмитрий Шалойко.
Сначала ресурс будет доступен только для ветврачей, но в планах на будущее открыть доступ и для владельцев животных, чтобы они могли посмотреть результаты анализов, данные о последних вакцинацях и т.д. При успешной реализации проекта опыт Минска могут масштабировать на всю страну.