В Минске создают базу всех домашних животных 28 5.03.2026, 11:21

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Сначала ресурс будет доступен только для ветврачей.

В Минске хотят создать информационную базу всех домашних животных, пишет БелТА.

Так, Мингорветстанция планирует в течение ближайших лет разработать информбазу, где зарегистрируют всех домашних животных и животных-компаньонов. В базу внесут сведения о рождении животного, вакцинациях и иных ветеринарных манипуляциях, владельце и чипировании (если он было сделано).

- Также в базу будут вносить подсказки для ветеринарных врачей, которые будут проводить прием, - рассказал начальник Минской городской ветеринарной станции Дмитрий Шалойко.

Сначала ресурс будет доступен только для ветврачей, но в планах на будущее открыть доступ и для владельцев животных, чтобы они могли посмотреть результаты анализов, данные о последних вакцинацях и т.д. При успешной реализации проекта опыт Минска могут масштабировать на всю страну.

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