На свободу вышли 15 белорусских политзаключенных

На свободу вышли 15 белорусских политзаключенных20
- 5.03.2026, 16:04
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Большинство из них – женщины.
Лукашенко подписал Указ о помиловании 18 осужденных, включая 15 человек, осужденных по политическим статьям. Большинство помилованных - женщины (11 человек). У шести из них есть дети, в том числе имеющие инвалидность и нуждающиеся в постоянной медицинской реабилитации, говорится в сообщении пресс-службы диктатора.
Помилованы также две супружеские пары, женщина, находящаяся на последних сроках беременности, и одна осужденная, преступившая закон в 16-летнем возрасте.
«Все они подали ходатайство о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести правопослушный образ жизни», - говорится в сообщении.