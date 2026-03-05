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На свободу вышли 15 белорусских политзаключенных

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  • 5.03.2026, 16:04
  • 28,390
На свободу вышли 15 белорусских политзаключенных

Большинство из них – женщины.

Лукашенко подписал Указ о помиловании 18 осужденных, включая 15 человек, осужденных по политическим статьям. Большинство помилованных - женщины (11 человек). У шести из них есть дети, в том числе имеющие инвалидность и нуждающиеся в постоянной медицинской реабилитации, говорится в сообщении пресс-службы диктатора.

Помилованы также две супружеские пары, женщина, находящаяся на последних сроках беременности, и одна осужденная, преступившая закон в 16-летнем возрасте.

«Все они подали ходатайство о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести правопослушный образ жизни», - говорится в сообщении.

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