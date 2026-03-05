Украина и Россия обменялись пленными через Беларусь 4 5.03.2026, 16:54

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Обмен прошел по схеме «200 на 200».

Между Украиной и Россией прошел обмен военнопленными. C каждой стороны были освобождены по 200 человек. Сообщается, что обмен прошел 5 марта через территорию Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что «200 украинских семей получили самое долгожданное сообщение — их родные возвращаются домой». По его словам, среди освобожденных — защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей, а также военнослужащие Вооруженных сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.

Зеленский также поблагодарил США за поддержку в организации обмена.

В свою очередь, Министерство обороны России сообщило о возвращении 200 российских военнослужащих. Традиционно отмечается, что они находятся на территории Беларуси, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.

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