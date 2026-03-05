Глава МИД Эстонии: Друзья Путина либо в аду, либо в тюрьме 4 5.03.2026, 17:45

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Маргус Цахкна

Фото: Getty Images

Осталась Северная Корея, Китай и еще некоторые.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что список друзей российского диктатора стремительно сокращается, передает ЕRR.

Глава МИД Эстонии отметил, что «все друзья Путина либо уже в Царстве небесном, либо в аду - вероятно, в аду - либо сидят в тюрьме».

«Осталась Северная Корея, скажем, Китай, ну, еще некоторые. Но в целом смысл этого разговора, без шуток, в том, что авторитет Путина падает», - добавил Маргус Цахкна.

Соединенные Штаты в течение последних месяцев отстранили от власти диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, который сейчас ожидает суда в нью-йоркском следственном изоляторе, а также верховного религиозного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, который погиб в результате авиаудара.

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