ВМС Украины показали уничтожение российского вертолета Ка-27

ВМС Украины показали уничтожение российского вертолета Ка-272
- 5.03.2026, 23:06
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Он пытался высадиться на буровую установку.
В ночь на 5 марта ВМС Украины и Силы специальных операций ВСУ нанесли удар по подразделениям противника, расположенным на буровой установке «Сиваш» в акватории Черного моря. В рамках операции также был уничтожен российский вертолет Ка-27, который пытался высадиться на установку.
Об этом сообщили в ВМС Украины.
Отмечается, что буровую платформу враг использовал как пункт наблюдения, ретрансляции связи, размещения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО ближнего действия. Оттуда же управляли ударными дронами, которыми целились в инфраструктуру Одесской и Николаевской областей и создавали угрозу гражданскому судоходству.
Украинские морские беспилотные дроны и авиационные беспилотные аппараты поразили российские средства управления и связи и нанесли существенные потери живой силе россиян.
Также удалось уничтожить вертолет Ка-27, который пытался совершить посадку на площадку буровой установки.