Исландия планирует провести референдум о вступлении в Евросоюз

Исландия планирует провести референдум о вступлении в Евросоюз1
- 6.03.2026, 1:07
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Стали известны примерные сроки.
Правительство Исландии планирует провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС) осенью. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что правительство представит законопроект в парламент на следующей неделе. По данным источников, голосование состоится в конце сентября.
В 2009 году Исландия подала заявку о вступлении в Евросоюз, в 2013 году переговоры были заморожены. В 2015 году заявка была фактически отозвана, а статус кандидата — снят.
По данным газеты Politico, власти Исландии рассматривают возможность повторного запуска процесса вступления в Европейский союз (ЕС) раньше задуманного в связи с ростом геополитической напряженности.