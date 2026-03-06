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Спецпосланник Трампа поблагодарил Лукашенко за помилование 18 человек

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  • 6.03.2026, 5:00
  • 7,054
Спецпосланник Трампа поблагодарил Лукашенко за помилование 18 человек
Джон Коул

Джон Коул напомнил, что президент США поручил ему добиться освобождения всех политзаключенных.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул поблагодарил Александра Лукашенко за помилование 18 человек. Об этом он написал в соцсети X.

«Это еще один заметный шаг в отношениях между США и Беларусью, поскольку президент Дональд Трамп поручил мне добиться освобождения всех политических заключенных», — написал Коул.

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