Спецпосланник Трампа поблагодарил Лукашенко за помилование 18 человек 14 6.03.2026, 5:00

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Джон Коул

Джон Коул напомнил, что президент США поручил ему добиться освобождения всех политзаключенных.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул поблагодарил Александра Лукашенко за помилование 18 человек. Об этом он написал в соцсети X.

«Это еще один заметный шаг в отношениях между США и Беларусью, поскольку президент Дональд Трамп поручил мне добиться освобождения всех политических заключенных», — написал Коул.

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