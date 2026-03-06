Орбан выдвинул топливный ультиматум Украине 32 6.03.2026, 12:10

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Виктор Орбан

Из-за нефтепровода «Дружба».

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт приостановит транзит жизненно важных для Украины поставок, пока Киев не возобновит работу нефтепровода «Дружба».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана.

Орбан также в очередной раз выступил против евроинтеграции Украины.

«Мы не дадим украинцам денег, которые они успешно требуют в других странах ЕС, мы не будем платить и не пустим Украину в ЕС», - сказал он.

Венгерский премьер считает, что вступление Украины в Европейский Союз угрожает не только венгерским фермерам, но и национальной экономике страны в целом.

«Поэтому мы не должны лицемерно принимать требования Украины, даже если они нас шантажируют и угрожают более серьезными последствиями», - заявил он.

Что предшествовало

Ранее Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро, требуя возобновить транзит российской нефти через трубопровод «Дружба».

Будапешт пообещал снять вето только после возобновления поставок, аргументируя это нарушением Соглашения об ассоциации.

Как сообщают западные СМИ, из-за этого Украина может остаться без финансирования уже весной.

В ответ лидеры ЕС планируют призвать «к активизации взаимодействия с третьими странами, чтобы преодолеть разрыв в 30 миллиардов евро (34,9 млрд долларов)».

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даст адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана бойцам ВСУ, если Будапешт будет блокировать кредит на 90 млрд евро.

В ответ Орбан заявил, что считает эти слова угрозой не лично ему, а всей Венгрии.

Далее Орбан в очередной раз обвинил Украину в якобы блокировании поставок нефти через трубопровод «Дружба» и пригрозил восстановить его работу силой.

В своем заявлении он отметил, что «не будет никаких компромиссов» и намерен «силой сломать украинскую нефтяную блокаду».

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