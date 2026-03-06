Политзаключенной из Гродно Валентине Наумовой предъявили новые уголовные «обвинения» 6 6.03.2026, 15:50

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Валентина Наумова

Женщину хотят судить в том числе за «клевету на Лукашенко».

Жительнице Гродно Валентине Наумовой, арестованной по уголовному делу осенью 2025 года, предъявили новые обвинения, пишет «Гарадзенская праваабарона».

Сообщается, что Наумова по-прежнему находится под следствием. При этом к ранее предъявленным обвинениям добавлены новые статьи. В частности, ей инкриминируют ч. 1 ст. 16 УК (Соучастие в преступлении), ч. 3 ст. 130 УК (Разжигание иной социальной вражды, совершенное группой лиц), ч. 1 и ч. 2 ст. 361−4 УК (Содействие экстремистской деятельности), а также ч. 2 ст. 367 УК (Клевета в отношении Лукашенко).

Валентина Наумова длительное время была членом партии левых «Справедливый мир». В 2017 году она была осуждена по административному делу за участие в «марше нетунеядцев». Тогда ей присудили штраф в размере 15 базовых величин.

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