Политзаключенной из Гродно Валентине Наумовой предъявили новые уголовные «обвинения»6
- 6.03.2026, 15:50
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Женщину хотят судить в том числе за «клевету на Лукашенко».
Жительнице Гродно Валентине Наумовой, арестованной по уголовному делу осенью 2025 года, предъявили новые обвинения, пишет «Гарадзенская праваабарона».
Сообщается, что Наумова по-прежнему находится под следствием. При этом к ранее предъявленным обвинениям добавлены новые статьи. В частности, ей инкриминируют ч. 1 ст. 16 УК (Соучастие в преступлении), ч. 3 ст. 130 УК (Разжигание иной социальной вражды, совершенное группой лиц), ч. 1 и ч. 2 ст. 361−4 УК (Содействие экстремистской деятельности), а также ч. 2 ст. 367 УК (Клевета в отношении Лукашенко).
Валентина Наумова длительное время была членом партии левых «Справедливый мир». В 2017 году она была осуждена по административному делу за участие в «марше нетунеядцев». Тогда ей присудили штраф в размере 15 базовых величин.