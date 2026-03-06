Аятолла, угрожавший Трампу, мог быть ликвидирован 6.03.2026, 16:10

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Дональд Трамп

Фото: AP

Через 24 часа после издания фетвы.

Высокопоставленный иранский религиозный деятель, который издал фетву с призывом к убийству президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает востоковед Михаил Крутихин.

Речь идет о великом аятолле Абдолле Джавади Амоли, одном из наиболее влиятельных шиитских богословов Ирана. По данным ряда источников, он объявил религиозным долгом для своих последователей пролить кровь Дональда Трампа, а также тех, кого он назвал «сионистами»

Согласно сообщениям, распространяющимся в интернете, Джавади Амоли был уничтожен в результате точечного авиаудара менее чем через сутки после публикации спорной фетвы. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

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