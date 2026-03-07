Белорусский рубль начал обесцениваться: оправдывается радикальный прогноз 6 7.03.2026, 11:24

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Это подтверждает ситуация с курсами валют в обменниках.

Доллар на нынешней неделе преимущественно дорожал, но в отдельные дни он дешевел на торгах Беларусской валютно-фондовой биржи. «Зеркало» посмотрело, как на это реагируют обменники. Спойлер: курс продажи доллара банками приближается к отметке 3 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,98 рубля («Сбер Банк»), а ниже всего — 2,924 рубля («БНБ-Банк», «БСБ Банк», «МТБанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «Статусбанк» — 2,921 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,49 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «БСБ Банк» (3,405 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,405 рубля.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,76 рубля за 100 российских рублей («Сбер Банк»), а самый низкий — 3,715 рубля («Банк РРБ», «БНБ Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «БНБ Банк», «Статусбанк» — 3,707 рубля за 100 российских рублей.

Напомним, некоторые экономисты ожидали перемены в начале 2026 года на белорусском валютном рынке. Среди прочего был прогноз, что нацвалюта ослабнет к доллару — достигнет психологической отметки в три рубля.

Какой прогноз делают эксперты

Эксперты проекта «Мониторинг экономики Беларуси» прогнозируют, что из-за более высокой инфляции в Беларуси по сравнению с Россией в 2026 году белорусский рубль может ослабнуть на 3−7% в целом к корзине иностранных валют.

Если доллар в России будет стоить 85−90 рублей, то к концу 2026 года курс этой же валюты в Беларуси может составить 3,3−3,5 рубля. А если в РФ доллар достигнет отметки в 100 рублей, то в нашей стране возможно его подорожание до 3,6−3,8 рубля.

Эксперты проекта «Мониторинг экономики Беларуси» отмечают высокую неопределенность на валютном рынке, но считают, что рекордные золотовалютные резервы Нацбанка позволяют удерживать ситуацию на нем под контролем. При этом более активная продажа валюты населением может привести к более крепкому рублю, чем ожидается.

Аналитики Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) касательно среднегодового курса доллара в Беларуси прогнозируют, что в 2025-м он ожидается на уровне 3,1 рубля, в 2026-м — 3,4, в 2027-м — 3,6, а в 2028-м — 3,7.

«Средний курс белорусского рубля в 2026 году прогнозируется на уровне 3,32 рубля за доллар. Умеренное ослабление курса связано с ростом импорта и сокращением экспорта товаров на фоне сохранения чистой продажи валюты населением, поддерживающей курс», — ожидают эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР).

В 2026-м доллар, как прогнозируют аналитики, будет стоить 3,08 рубля, в 2027-м — 3,66 рубля, а в 2028-м — 3,89 рубля.

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