Российский дрон в праздник 8 марта атаковал пассажирский поезд Киев-Сумы 6 8.03.2026, 15:44

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Появилось фото последствий.

Российские войска сегодня утром, 8 марта, ударным беспилотником атаковали пассажирский поезд Киев-Сумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

«Враг снова нанес удары по железнодорожной инфраструктуре Сумщины и Харьковщины. Сегодня утром на Сумщине вражеский беспилотник попал в локомотив пассажирского поезда Киев - Сумы», - отметил Кулеба.

По его словам, к счастью, никто не пострадал. Для продолжения движения оперативно направили вспомогательный локомотив.

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