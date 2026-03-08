Российский дрон в праздник 8 марта атаковал пассажирский поезд Киев-Сумы

Российский дрон в праздник 8 марта атаковал пассажирский поезд Киев-Сумы6
- 8.03.2026, 15:44
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Появилось фото последствий.
Российские войска сегодня утром, 8 марта, ударным беспилотником атаковали пассажирский поезд Киев-Сумы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.
«Враг снова нанес удары по железнодорожной инфраструктуре Сумщины и Харьковщины. Сегодня утром на Сумщине вражеский беспилотник попал в локомотив пассажирского поезда Киев - Сумы», - отметил Кулеба.
По его словам, к счастью, никто не пострадал. Для продолжения движения оперативно направили вспомогательный локомотив.