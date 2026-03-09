ВСУ уничтожили бронегруппу оккупантов под Гуляйполем 2 9.03.2026, 16:36

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Украинские военные подбили танк, ББМ и квадроциклы с десантом.

Силы обороны Украины успешно остановили попытку прорыва российских оккупационных войск на Запорожском направлении. Как сообщает «Цензор.НЕТ», благодаря оперативному взаимодействию нескольких подразделений была полностью уничтожена техника и личный состав бронегруппы противника, двигавшейся по маршруту Малиновка-Зеленый Гай-Гуляйполе.

Первоначальное обнаружение вражеской колонны, в состав которой входили танк, боевая бронированная машина (ББМ) и два квадроцикла с десантом, осуществили операторы 414-й отдельной бриг

После предоставления целевказаний к поражению врага присоединились пилоты и ударные подразделения 225-го отдельного штурмового полка, 5-й отдельной штурмовой бригады и других формирований Сил обороны.

В ходе комбинированных ударов бронетехника врага была сожжена. Остатки десанта, пытаясь избежать поражения, попытались укрыться в жилой застройке, однако были обнаружены и ликвидированы.

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