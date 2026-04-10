Украина и Россия обменялись телами военнослужащих

Украина и Россия обменялись телами военнослужащих1
- 10.04.2026, 2:59
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Обмен происходил на территории Беларуси.
Обмен телами погибших между Россией и Украиной произошел в пункте пропуска Новая Гута (с украинской стороны — Новые Ярыловичи), сообщает телеграм-канал Гомельского облисполкома «Гомельщина официально».
По словам зампредседателя исполкома Андрея Барановского, «проводится огромная работа: выстраиваются логистические цепочки для того, чтобы организовать и обеспечить безопасные условия для проведения обменов».
В ближайшее время, говорится в сообщении, на белорусско-украинской границе «состоится еще один обмен».
В телеграм-канале Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (Украина) сообщается, что в страну возвращены тела тысячи погибших: «После экспертизы по установлению личностей каждого их тела будут переданы родственникам для достойных похорон».