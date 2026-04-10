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Украина и Россия обменялись телами военнослужащих

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  • 10.04.2026, 2:59
  • 6,532
Украина и Россия обменялись телами военнослужащих

Обмен происходил на территории Беларуси.

Обмен телами погибших между Россией и Украиной произошел в пункте пропуска Новая Гута (с украинской стороны — Новые Ярыловичи), сообщает телеграм-канал Гомельского облисполкома «Гомельщина официально».

По словам зампредседателя исполкома Андрея Барановского, «проводится огромная работа: выстраиваются логистические цепочки для того, чтобы организовать и обеспечить безопасные условия для проведения обменов».

В ближайшее время, говорится в сообщении, на белорусско-украинской границе «состоится еще один обмен».

В телеграм-канале Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (Украина) сообщается, что в страну возвращены тела тысячи погибших: «После экспертизы по установлению личностей каждого их тела будут переданы родственникам для достойных похорон».

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