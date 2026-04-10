Временный президент Венесуэлы совершила первый зарубежный визит 4 10.04.2026, 3:46

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Делси Родригес

Делси Родригес прибыла в Гренаду.

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес прибыла с официальным визитом в Гренаду. Об этом сообщает телеканал VTV.

Данный визит является ее первой зарубежной поездкой в статусе главы государства.

12 февраля Родригес рассказала, что получила приглашение посетить США. При этом она отметила, что поездка состоится только тогда, когда «наладится сотрудничество».

22 января газета The Guardian написала, что Родригес до захвата диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными тайно вела переговоры с США, сигнализируя о готовности к сотрудничеству после смены власти.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности президента страны, а 5 января она официально вступила в должность.

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