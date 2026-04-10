Аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран «полон решимости отомстить» за его убитого отца Али 10.04.2026, 4:57

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Моджтаба Хаменеи

Хаменеи также заявил, что Иран «выведет управление Ормузским проливом на новый этап».

Аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что «Иран полон решимости отомстить» за его убитого отца — Али Хаменеи и всех погибших в ходе американо-иранской войны.

Об этом 9 апреля сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление, зачитанное от имени аятоллы по государственному телевидению Ирана.

Кроме того, Хаменеи также заявил, что Иран «выведет управление Ормузским проливом на новый этап».

Также аятолла призвал южных соседей Ирана — государства, расположенные вдоль Персидского залива, — с осторожностью относиться к «ложным обещаниям дьяволов» и добавил, что его страна все еще ждет от них «надлежащего ответа» на удары США и Израиля и увидеть признаки «доброй воли и братства».

«Мы, безусловно, будем требовать компенсации за каждый нанесенный ущерб, а также возмещения за кровь мучеников и компенсации раненым в этой войне», — говорится в заявлении, зачитанном от имени Хаменеи.

Кроме того, аятолла утверждает, что Иран вышел из войны против США «победителем несмотря на агрессию врага и понесенные потери» и добавил, что «иранский народ одержал победу».

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