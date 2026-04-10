Россия упала ниже Литвы по расходам на научные разработки 2 10.04.2026, 6:21

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Денег у Кремля нет.

Внутренние затраты на исследования и разработки в России составляют 0,97% ВВП, что ниже уровня Малайзии (1,01% ВВП), Египта (1,03% ВВП) и Литвы (1,05% ВВП). Такие данные в статистическом ежегоднике «Индикаторы науки-2026» приводит Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, передает The Moscow Times.

От Израиля, занимающего первое место в мире по финансированию разработок и исследований (6,35% ВВП), Россия отстает более чем в 6 раз, от Южной Кореи (4,96% ВВП) - в 5 раз, от Тайваня (3,97% ВВП) - вчетверо, а от Швеции, США, Японии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Германии, Финляндии и Дании - в 3-3,5 раза, следует из статистики.

В денежном выражении исследовательские расходы в экономике составляют 1,944 трлн рублей (по данным на 2024 год), оценивает ВШЭ. Из этой суммы около 36% - 716 млрд рублей - выделяет федеральный бюджет.

Госрасходы на гражданскую науку составляют 0,36% ВВП, и это самый низкий уровень как минимум за последние 15 лет. Для сравнения: в 2010 году федеральная казна тратила на научные исследования 0,51% ВВП, к 2013 году эта сумма достигла 0,58% ВВП. В предвоенном 2021 году научные ассигнования бюджета снизились до 0,47% ВВП, а после вторжения в Украину этот показатель обвалился на четверть.

Как итог: по состоянию на 2025 год ни один из ведущих российских вузов не входит в топ-100 мирового рейтинга университетов по научной работе, который составляет Университет Ляйдена (Нидерланды). Лучший результат — 227-е место рейтинге — показал МГУ им Ломоносова, потерявший по сравнению с 2021 годом 29 позиций.

Общее число публикаций российских ученых в изданиях, которые индексируются Scopus, опустилось до минимума с 2017 года. В 2024 году они представили 100,9 тысячи статей, обзоров и докладов - на 9 тысяч (8%) меньше, чем годом ранее, и на 31 тысячу (24%) меньше, чем в довоенном 2021 году.

Доля РФ в общемировых публикациях за 4 года упала почти вдвое — с 7,81% до 4,01% по физическим наукам, с 4,86% до 2,01% по математическим, с 4% до 2,9%, с 3,42% до 1,49% по электронике, электронной технике и IT, подсчитали эксперты ВШЭ.

Число созданных в России изобретений после начала войны сократилось на 25% и откатилось к самым низким уровням с 2000-х годов. В 2024 году в РФ было выдано 21608 патентов — на 1,8 тысячи меньше, чем годом ранее, и на 7,1 тысячи меньше, чем в довоенном 2020-м.

По количеству публикаций по математике и физике, в которых российские ученые традиционно занимали лидирующие позиции, РФ откатилась на 7-е и 8-е места соответственно. Доля РФ в общемировых публикациях за 4 года упала почти вдвое - с 7,81% до 4,01% по физическим наукам и с 4,86% до 2,01% по математическим.

Речь идет не про внезапный обвал после начала войны, а про долгий тренд — российская наука теряет кадры с 2015 года, причем и до вторжения в Украине российская высшая школа была ориентирована на глобальный рынок, рассказывает отмечает Ольга Орлова, главный редактор издания T-invariant.

«Одна из причин отъезда — это политические разногласия с тем, что происходит в РФ, в том числе и опасения за собственную свободу, — говорил в прошлом году биолог и популяризатор науки Александр Панчин, в 2022 года работающий за границей. — Довольно много было дел, в том числе уголовных, заведено против ученых».

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