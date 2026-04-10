«Военные видят, что у Лукашенко степень паранойи зашкаливает» 18 10.04.2026, 9:07

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Правитель говорит, что на него уже готовы нападать.

На недавнем подведении итогов комплексной проверки Вооруженных Сил правитель заявил, что «хорошо знает», о чем они говорят. Мол, ему «доложат, как надо и все будет нормально». Однако Лукашенко предупредил военных, что не будет подстраиваться под них — наоборот, это они должны подстраиваться под него в «будущей войне».

— Он занимается прослушкой своего аппарата, называя это «мониторингом общественных настроений», — отметил аналитик Сергей Чалый на «Белсате». — Эти фразы Лукашенко означают, что внутри с ним далеко не все согласны и есть даже кто-то, готовый высказывать мнение, не совпадающее с ним.

Военные видят, что у Лукашенко после Мадуры и всего этого степень паранойи зашкаливает. Он выдает свои фантазии по поводу того, как на него будут нападать: мол, зайдут малыми мобильными группами (это он имеет в виду пример Белгородской и Курской областей РФ), а потом якобы объединятся и выберут основное направление удара.

Правитель говорит, что на него уже готовы нападать, а ему отвечают: да успокойся, нет этому никаких подтверждений.

На совещании Лукашенко общается с военными в духе: «Хватит, подчиняйтесь же мне наконец». Он говорит, что «заигрывания с подчиненными не позволит».

Здесь можно вспомнить бывшего губернатора Витебской области Александра Субботина. За что Лукашенко его уволил? За то, что при прослушке стало ясно, что он своим подчиненным сказал что-то вроде: «Я поеду на совещание к Лукашенко, он там как всегда будет топать ногами, стучать руками, потом я к вам приеду и будем работать как надо».

То есть, задача Субботина была закрывать подчиненных от начальнического гнева. Фактически за это он был уволен, а не за результаты своей работы. Лукашенко даже обижался, что его провожали аплодисментами. Потому что его так провожать никто не будет.

В общем, мы видим, что правитель настолько достал свой аппарат, что есть не просто ворчания, а еще и противодействия.

И то, что он постоянно повторяет «вот будут президентские выборы — определитесь», означает, что он посылает сигнал чиновничеству, недовольному им. Мол, в 2030-м будете говорить, а сейчас сидите и терпите меня. Хотя допускаю, что до 2030 он сбежит куда-нибудь.

Лукашенко дрожит и говорит: мол, к сожалению, ситуация такая, что без военных он воевать не сможет. То есть, «защищайте меня, мне страшно».

Аналитик также обратил внимание на приказ Лукашенко военным чаще менять места сосредоточения.

— То есть, как он собирается воевать? Петлять как заяц, заметать следы. Так он представляет себе сопротивление: лишь бы выжить конкретно ему. Представляете, в каком аду живет человек, где на него со всех сторон нападают?

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