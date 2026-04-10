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Зеленский ответил на предложение Путина о «пасхальном перемирии»

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  • 10.04.2026, 7:50
  • 7,694
Зеленский ответил на предложение Путина о «пасхальном перемирии»
Владимир Зеленский

Киев готов к зеркальным шагам.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о «пасхальном перемирии». По его словам, Киев готов к зеркальным шагам.

«Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи», — написал президент в своем Telegram в ночь на пятницу, 10 апреля.

Ранее российские пропагандистские агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на Кремль сообщили, что Путин объявил «пасхальное перемирие» с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

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