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ВСУ ударили ракетами по Ростовской области РФ

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  • 10.04.2026, 12:23
  • 14,466
ВСУ ударили ракетами по Ростовской области РФ

В Гуково возник масштабный пожар.

В Ростовской области РФ ночью в пятницу, 10 апреля, раздавались взрывы на фоне атаки БпЛА. В городе Гуково возник масштабный пожар, сообщает российский Telegram-канал Astra.

Жители Гуково сообщили о пожаре, начавшемся после мощного взрыва.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о «массированной воздушной атаке» на российский регион и «уничтожении» более 50 дронов в десяти районах.

При этом Слюсарь заявляет, что в области «возгораний не было», несмотря на свидетельства очевидцев и фото в Сети.

Мониторинговый канал Exilenova+ также сообщает о вероятной атаке ракетами на Ростовскую область РФ.

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