ВСУ ударили ракетами по Ростовской области РФ

ВСУ ударили ракетами по Ростовской области РФ6
- 10.04.2026, 12:23
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В Гуково возник масштабный пожар.
В Ростовской области РФ ночью в пятницу, 10 апреля, раздавались взрывы на фоне атаки БпЛА. В городе Гуково возник масштабный пожар, сообщает российский Telegram-канал Astra.
Жители Гуково сообщили о пожаре, начавшемся после мощного взрыва.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о «массированной воздушной атаке» на российский регион и «уничтожении» более 50 дронов в десяти районах.
При этом Слюсарь заявляет, что в области «возгораний не было», несмотря на свидетельства очевидцев и фото в Сети.
Мониторинговый канал Exilenova+ также сообщает о вероятной атаке ракетами на Ростовскую область РФ.