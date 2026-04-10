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Нелегалы вырыли тоннель под литовской границей

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  • 10.04.2026, 8:10
  • 7,738
Нелегалы вырыли тоннель под литовской границей

Нарушителей ловили с дронами и вертолетом.

В Вильнюсском районе Литвы задержана группа из 30 мигрантов, проникших в страну через тоннель, прорытый под пограничным заграждением со стороны Беларуси. Инцидент произошел в районе деревни Баравикинес. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа людей вышла из-под земли в нескольких метрах от забора.

В масштабной операции по перехвату участвовали пограничные наряды, полиция, кинологи, а также вертолет и беспилотники. Большинство нарушителей удалось задержать.

Вместе с ними под стражу взяли троих предполагаемых перевозчиков: двух украинцев и одного гражданина Грузии. Ранее о подобных случаях обнаружения тоннелей сообщала пограничная служба Польши.

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