Нелегалы вырыли тоннель под литовской границей

Нелегалы вырыли тоннель под литовской границей11
- 10.04.2026, 8:10
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Нарушителей ловили с дронами и вертолетом.
В Вильнюсском районе Литвы задержана группа из 30 мигрантов, проникших в страну через тоннель, прорытый под пограничным заграждением со стороны Беларуси. Инцидент произошел в районе деревни Баравикинес. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа людей вышла из-под земли в нескольких метрах от забора.
В масштабной операции по перехвату участвовали пограничные наряды, полиция, кинологи, а также вертолет и беспилотники. Большинство нарушителей удалось задержать.
Вместе с ними под стражу взяли троих предполагаемых перевозчиков: двух украинцев и одного гражданина Грузии. Ранее о подобных случаях обнаружения тоннелей сообщала пограничная служба Польши.