Мобильные операторы вводят новшества 

Мобильные операторы вводят новшества9
- 10.04.2026, 10:59
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Появятся новые услуги.
У мобильных операторов появились изменения для клиентов. «Зеркало» рассказывает, какие конкретно новшества вводят компании.
Компания А1 до 15 мая включительно запустила акцию по домашнему интернету «#ВсёвДом Анлим»: тот, кто подключит эту услугу, в первые полгода будет платить абонплату в 29 рублей в месяц. «Приятным бонусом станет эксклюзивная скидка: современный смартфон HONOR 400 Lite всего за 499 рублей», — уточнили в компании.
Оператор А1 также запустил новую услугу «Номер без истории». «Она позволяет клиентам компании получить абсолютно „свежий“ старт в цифровом общении. Опция «Номер без истории» теперь доступна как при подключении нового номера, так и при замене текущего, — уточнили в компании. — Главное преимущество услуги — абсолютная «цифровая чистота» коммуникаций: вы получаете комбинацию цифр, которая ранее никогда не использовалась и не имела других владельцев».
Разовый платеж за подключение этой услуги — 25 рублей.
С 6 апреля оператор А1 расширил линейку премиум-подписок Kaspersky Plus: теперь для подключения доступны варианты с защитой до пяти или до десяти устройств. Это комплексная защита от вирусов, вредоносных программ, программ-вымогателей, шпионского ПО и мошенников, уточняют в компании.
Операторы МТС и Life объявили о запуске сети 5G. Но с подключением к новой услуге у белорусов могут возникнуть трудности. Во-первых, она доступна только в некоторых населенных пунктах. Во-вторых, подключение к сети 5G возможно для определенных моделей Android-устройств, уточнили в Life.
Мобильный оператор МТС запустил акцию, при которой его клиенты могут получить две сим-карты с полным безлимитом. При этом в течение года не будет абонентской платы. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно также быть клиентом «Белтелекома».
Напомним, с 23 февраля высокая скорость по решению Минсвязи доступна только на первые 30 ГБ в месяц — дальше остается или мириться с замедлением до 1 Мбит/с, или доплачивать. В этой ситуации операторы придумывают уловки, как предложить клиентам безлимитный интернет.