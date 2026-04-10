ISW: Это признали даже в Кремле 1 10.04.2026, 8:37

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Украина получила серьезное преимущество.

Силы обороны Украины достигли ощутимого преимущества над российскими войсками в использовании беспилотников. Это преимущество уже заметно тормозит российское продвижение на фронте. Такое признают не только российские военные блогеры, но, по неподтверждённым данным, даже в Кремле, сообщает Институт изучения войны (ISW) в своём новом отчёте.

Аналитики ISW отмечают, что с конца 2025 года, и особенно в начале 2026-го, Украина значительно усилила удары по российской логистике, военной технике и живой силе. Геолокационные подтверждения показывают резкий рост числа ударов средней дальности: 41 удар в январе, 61 — в феврале и уже 115 — в марте 2026 года. Большинство этих ударов пришлось на восток и юг Украины, в частности в районе оккупированного Донецка. Это существенно ухудшило подготовку России к наступательным операциям в последние недели и месяцы.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, озвученным 9 апреля, украинские беспилотные системы ежедневно совершают более 11 000 боевых вылетов. Только в марте 2026 года они нанесли удары по более чем 150 000 подтверждённых целей — на 50 % больше, чем в феврале.

Всего украинские войска провели более 350 ударов средней дальности, из них:

143 — по логистическим объектам и складам,

52 — по командным пунктам,

20 — по объектам нефтегазовой и энергетической инфраструктуры.

Российские военные блогеры также вынуждены признавать растущее преимущество Украины в применении дронов и технологических адаптациях. ISW подчёркивает, что украинские инновации в сфере беспилотников позволили нанести российским войскам значительно большие потери в первом квартале 2026 года по сравнению с 2025-м.

Один из российских блогеров сообщил, что на границе Днепропетровской и Запорожской областей украинские войска одновременно используют от 300 до 400 беспилотников, развёрнутых на глубину до 20 километров.

Зимой 2025–2026 годов и весной 2026 года Украина добилась наибольших успехов на поле боя с момента вторжения в Курскую область в августе 2024 года и освободила наибольшую территорию с момента контрнаступления 2023 года.

Отдельно отмечаются успехи украинских сил беспилотных систем в уничтожении российских средств ПВО и перехвате вражеских дронов:

в январе перехвачено 2975 БПЛА,

в феврале — 3679,

в марте — уже 7674.

«Дроны-перехватчики имеют важное тактическое значение, — говорится в отчёте ISW. — Чем чаще Украина сбивает российские дроны, тем медленнее продвигаются российские войска и тем легче украинским силам проводить контратаки».

По неподтверждённым данным, в Кремле негласно признают преимущество Украины в использовании беспилотников и развитии оборонно-промышленной базы. Как сообщил один из российских военных блогеров, министр обороны Андрей Белоусов доложил Владимиру Путину, что Украина имеет «значительное» технологическое превосходство в войне дронов на передовой.

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