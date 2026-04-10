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Почему в детстве лето казалось нам бесконечным

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  • 10.04.2026, 8:41
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Почему в детстве лето казалось нам бесконечным

Дети и взрослые живут в немного разных реальностях.

Доктор Марк Виттман из Института пограничных областей психологии и психического здоровья (Германия) объяснил, почему в детстве мы иначе воспринимаем время, пишет «Нож».

По словам Виттмана, мозг ребенка постоянно развивается и перерабатывает огромные массивы принципиально новой информации. Отчасти поэтому в детстве время течет куда менее стремительно.

«Каждый год для ребенка и подростка — это совершенно новый этап, — утверждает доктор Виттман. — Происходит множество физических и психологических изменений. Из года в год дети становятся новыми людьми».

Когда человек взрослеет, темпы его развития постепенно замедляются, изменения в мозге стабилизируются — и мир вокруг перестает постоянно казаться новым. Так, каждое следующее солнечное лето у среднестатистического человека средних лет наполнено меньшим количеством впечатлений: а чем меньше воспоминаний, тем короче прожитый отрезок времени.

Доктор Виттман и его коллеги изучили память и восприятие времени у взрослых в возрасте от 20 до 90 лет. Результаты опросов оказались неожиданными: пожилые люди не считали свои воспоминания менее яркими или менее четкими.

По мнению ученого, чтобы жизнь казалась нам длиннее, необходимо наполнять ее как можно большим числом необычных событий, знакомств и впечатлений.

«Очень часто люди думают, что по субботам у них должно быть много дел, — добавляет Виттман. — Но из-за того, что вы так сосредоточены на сроках выполнения задач, время снова пролетает незаметно. Вместо этого попробуйте пожить сегодняшним днем. Начните день без каких-либо планов. Понаблюдайте за своими ощущениями, подумайте, что вы хотите сделать, и будьте открыты всему, что придет в голову».

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