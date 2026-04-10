Дроны ВСУ впервые достигли Казани

Дроны ВСУ впервые достигли Казани4
- 10.04.2026, 8:47
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Расстояние от Украины до города составляет около 1200–1500 км.
В ночь на 10 апреля в российской Казани впервые прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы атаки беспилотников. Город находится на значительном удалении от украинской границы — по разным оценкам, дистанция составляет от 1200 до 1500 км, что подтверждает рост радиуса поражения украинских БПЛА.
Информацию об инциденте подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, отметивший это событие фразой: «Казань, ну, так сказать, с почином». По данным мониторинговых каналов и официальных лиц, помимо Татарстана, взрывы и пожары этой ночью фиксировались и в других регионах РФ, а также на захваченных территориях Украины.