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Дроны ВСУ впервые достигли Казани

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  • 10.04.2026, 8:47
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Дроны ВСУ впервые достигли Казани

Расстояние от Украины до города составляет около 1200–1500 км.

В ночь на 10 апреля в российской Казани впервые прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы атаки беспилотников. Город находится на значительном удалении от украинской границы — по разным оценкам, дистанция составляет от 1200 до 1500 км, что подтверждает рост радиуса поражения украинских БПЛА.

Информацию об инциденте подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, отметивший это событие фразой: «Казань, ну, так сказать, с почином». По данным мониторинговых каналов и официальных лиц, помимо Татарстана, взрывы и пожары этой ночью фиксировались и в других регионах РФ, а также на захваченных территориях Украины.

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