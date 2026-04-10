Украинская разведка: «КамАЗ» и «АвтоВАЗ» погрузились в кризис 17 10.04.2026, 8:59

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Убытки исчисляются сотнями миллионов долларов.

Российские промышленные гиганты «КамАЗ» и «АвтоВАЗ» столкнулись с глубоким кризисом, масштаб которого признают даже профильные эксперты.

Согласно отчету Службы внешней разведки Украины, по итогам 2025 года убытки «КамАЗа» достигли 284 млн долларов. Предприятие страдает от низкой рентабельности и проблем с обслуживанием кредитов, что вызвано резким падением спроса на тяжелую технику: в начале 2026 года продажи грузовиков в РФ рухнули на 40%.

Не менее сложная ситуация сложилась у «АвтоВАЗа». В 2025 году производство сократилось на 38%, составив около 324 тысяч машин. Удержаться «на плаву» заводу помогли лишь масштабные госсубсидии. При общем росте авторынка в марте 2026 года продажи флагманской марки Lada сократились на 17,4%, в то время как основную долю рынка захватывают китайские бренды.

Эксперты связывают стагнацию с неподъемными ставками по кредитам и падением реальных доходов населения, подчеркивая, что даже госзаказы более не спасают отрасль.

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