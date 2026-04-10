В Беларусь сбежал скандальный пророссийский латвийский политик 19 10.04.2026, 9:06

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Алексей Росликов

Суд в Риге постановил его задержать.

Рижский городской суд Латгальского предместья в четверг решил изменить меру пресечения выехавшему в Беларусь депутату Рижской думы, бывшему лидеру партии «За стабильность!» Алексею Росликову на арест, сообщает rus.tvnet.lv.

Изначально Росликову вменялась в вину помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии. В этой части уголовный процесс был прекращен Службой государственной безопасности (СГБ), так как в ходе расследования не было получено достаточных доказательств, подтвердили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

По данным прокуратуры, в видеозаписях обвиняемый сознательно распространял характерные для российской пропаганды ложные утверждения о неонацизме в Латвии, притеснении русскоязычных и полном запрете русского языка.

В своей речи он создал впечатление, что русскоязычные в Латвии находятся под угрозой, а власть якобы систематически их преследует. Выступление он завершил фразой на русском языке «Нас больше! Русский язык — наш язык!», дополнив выступление демонстрацией оскорбительного жеста.

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