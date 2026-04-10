В Иране погиб советник верховного лидера 1 10.04.2026, 9:38

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Камаль Харази

Камаль Харази был ранен во время авиаудара 1 апреля.

Во время военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке погиб бывший иранский министр иностранных дел Камаль Харази, который был старшим советником Верховного лидера Ирана. Об этом сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA. По данным IRNA, Харази получил тяжелое ранение во время одного из авиаударов еще до заключения в ночь на 8 апреля перемирия между США и Израилем. Близкие родственники бывшего иранского министра иностранных дел подтвердили его гибель.

Согласно информации телеканала Al Hadath, Харази был ранен 1 апреля во время авиаудара. Во время атаки погибла его жена. Камаль Харази не был консерватором, как, например, новый Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. Его считали умеренным политиком, выступавшим за переговоры с Западом. Но Харази не призывал иранские власти к капитуляции.

В марте он заявил, что Иран готов к длительной войне с США и Израилем. Он говорил, что иранская армия будет продолжать атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке и стратегические объекты союзников США в Персидском заливе до тех пор, пока президент Дональд Трамп не закончит наносить удары по Ирану.

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