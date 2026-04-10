Под Минском продали дом за $2,4 миллионов 4 10.04.2026, 9:41

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Это рекорд за март.

В деревне Марьяливо, расположенной недалеко от Минска, по данны Realt продали дом за 2,4 миллиона долларов. Эта покупка стала самой дорогой на рынке загородной недвижимости Беларуси за март.

Посёлок Марьяливо расположен примерно в 12 километрах от столицы по логойскому направлению. История населённого пункта уходит в XIX век — тогда он назывался Мариявиль.

Сегодня деревня условно делится на две части: старая застройка представлена традиционными домами, а новая — современными элитными коттеджами. Активное развитие престижного района началось ещё в 1990-х годах.

Современная часть Марьяливо получила неофициальное название «царское село». Здесь сосредоточена дорогая недвижимость, пользующаяся спросом у состоятельных покупателей.

Проданный объект — это коттедж 2016 года постройки площадью более 400 квадратных метров. Дом расположен в окружении леса и выполнен из блочных материалов.

Стоимость сделки составила 2,4 миллиона долларов, что эквивалентно примерно 5429 долларам за квадратный метр.

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