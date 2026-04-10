Россияне массово выносят из банков наличку 10 10.04.2026, 9:45

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Из-за отключения интернета.

Постоянные отключения интернета заставили россиян и бизнес вернуться к наличным. Их требуется все больше, и, по данным Центробанка, объем наличных денег в обращении в марте увеличился на 0,3 трлн руб. после роста на 0,2 трлн руб. в феврале, пишет The Moscow Times.

«Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей», – объясняет регулятор.

Отток наличных из банков заметно выше значений прошлых лет, констатирует ЦБ. За предыдущие 10 лет в первом квартале наличные, наоборот, возвращались в банки (исключение – 2023 г.). В этом году за первые три месяца из них забрали 0,1 трлн руб. В марте отток ликвидности из банков сформировался главным образом за счет роста наличных денег в обращении, констатирует ЦБ.

Регулярные блокировки мобильного интернета по всей России начались в мае 2025 г. под предлогом борьбы с украинскими беспилотниками. В это время доступны лишь ресурсы из одобренных властями «белых списков», их ввели более 70 регионов. В результате Россия стала мировым лидером по количеству интернет-шатдаунов: по подсчетам Top10VPN, их продолжительность превысила 37 тыс. часов, они затронули практически все население страны, а ущерб от них составил в прошлом году $11,9 млрд, это также больше всех в мире. Давление нарастает: недавно Владимир Путин обязал операторов отключать любую связь россиянам по требованию ФСБ. Эксперты RKS Global прогнозируют полный переход страны на изолированный интернет к 2028 г.

Отсутствие мобильной связи делает невозможной безналичную оплату и парализует работу многих сервисов, например, отключаются некоторые банкоматы. Потеряв возможность расплатиться карточкой или QR-кодом, а также при необходимости в любой момент снять деньги, приходится запасаться наличными. Экономист Егор Сусин связывает существенное ускорение роста наличных в экономике в марте с проблемами с интернетом и безналичными платежами.

Впрочем, и они не всегда выручают, Во время шатдаунов в Москве магазины в центральных районах торговали только за наличные, но молочные продукты, безалкогольные напитки, корм для животных, купить было все равно нельзя: проверка «честного знака» на них настроена по мобильному интернету, и они не пробивались на кассах.

Заметная часть малого бизнеса переходит на наличные, чтобы выжить после повышения налогов: с этого года ставка НДС выросла с 20% до 22%, а минимальный размер годовой выручки, после которого надо платить НДС, снижен с 60 до 20 млн руб. Кто-то, не выдерживая фискальной нагрузки, уходит в тень, а кто-то просто экономит на эквайринге – на него с этого года также введен НДС. Некоторые сервисы принимают только наличные, либо предлагают бонусы при таком способе оплаты.

С начала года половина россиянин получала предложение расплатиться наличными, показал опрос ВЦИОМ. Его эксперты констатируют «ренессанс старой-доброй налички».

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