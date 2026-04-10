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Вице-премьер Сивак вышел в отставку

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  • 10.04.2026, 9:56
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Вице-премьер Сивак вышел в отставку
Анатолий Сивак

Лукашенко нашел ему замену.

На Национальном правовом интернет-портале сегодня был официально опубликован указ об отставке заместителя премьер-министра Анатолия Сивака. 63-летний чиновник занимал этот пост с сентября 2020 года.

Кадровые перестановки в правительстве начались накануне: Лукашенко назначил на освободившееся место Александра Терехова. Новый вице-премьер ранее возглавлял объединение «Минскстрой», а также занимал пост министра жилищно-коммунального хозяйства.

Выход в отставку госслужащего в РБ — это добровольное прекращение службы лицом, имеющим стаж не менее 20 лет, либо достижение предельного возраста. Заявление подается за месяц до даты, отставка оформляется по решению нанимателя, а право на нее реализуется только один раз.

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