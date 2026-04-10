Зеленский: Украина получила новую партию ракет для Patriot 10.04.2026, 10:07

Владимир Зеленский

Киев усиливает ПВО на фоне угрозы снижения поддержки США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина недавно получила новую партию ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом он сказал на встрече с журналистами, пишет «Интерфакс-Украина».

Украинский президент заявил, что партнеры продолжают передавать ракеты для систем ПВО Patriot.

«На данный момент партнеры передают ракеты для Patriot. В частности, на днях поступила новая партия. И мы продолжаем работать со всеми партнерами, чтобы ПВО была», – отметил он.

Стоит отметить, что на днях Зеленский выразил обеспокоенность тем, что затяжная война на Ближнем Востоке может еще больше подорвать поддержку Украины со стороны США в связи с изменением глобальных приоритетов Вашингтона.

