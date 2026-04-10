Telegram в России фактически перестал работать 11 10.04.2026, 10:16

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Уровень блокировок приблизился к 100%.

Уровень аномалий при входе в Telegram утром в пятницу достиг 95%, свидетельствуют данные международного исследовательского проекта OONI.

Это максимальная доля аномалий за все время с начала нового усиления ограничений работы мессенджера в России 20 марта. Эти цифры могут означать, что мессенджер сейчас блокируется сильнее, чем WhatsApp и Signal, пишет «Агентство».

Усиление блокировки Telegram, как обычно, произошло в пятницу (именно в конце недели происходили предыдущие волны блокировок). Еще в четверг доля аномалий составляла 79% — привычный уровень для последних дней.

У официально заблокированного Signal и фактически заблокированного WhatsApp утром в пятницу доля аномалий составляла 89%.

Количество жалоб пользователей на работу Telegram в России резко выросло в ночь с четверга на пятницу, свидетельствуют данные Downdetector. За последние сутки пользователи оставили 2,6 тысячи жалоб на работу мессенджера, большинство — из Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга, Москвы и Ростовской области.

Вероятно, проблемы возникают и у тех, кто пользуется VPN-сервисами: в числе лидеров по количеству жалоб оказались Нидерланды.

Сервис «Сбой.рф» за утро пятницы зафиксировал 469 жалоб на работу Telegram — это 26% от общего количества жалоб за весь четверг (1771). Большинство жалоб оставили пользователи из Москвы (36%), Санкт-Петербурга (14%), Краснодарского края (6%), Свердловской (5%) и Московской (4%) областей.

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