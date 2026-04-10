Украинцы сбивали иранские «Шахеды» на Ближнем Востоке 10.04.2026, 10:26

3,878

С помощью дронов-перехватчиков.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские специалисты в нескольких странах Ближнего Востока продемонстрировали, как украинские зенитные перехватчики сбивают иранские ударные дроны типа «Шахед». Были сбиты даже дроны с реактивными двигателями. Как передает корреспондент unian.net, об этом украинский лидер сказал во время встречи с журналистами.

«Мы направили на Ближний Восток наших военных экспертов, в частности экспертов по дронам-перехватчикам и экспертов по радиоэлектронной борьбе. И некоторым странам мы демонстрировали, как работать с перехватчиками. Уничтожали ли мы? Да, уничтожали. Уничтожали ли мы в одной стране? Нет, в нескольких. И это, на мой взгляд, успех», – подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, речь идет не об учебной миссии, не о тренировках, а о поддержке в создании современной системы защиты неба, которая действительно может сработать.

«Да, они сбивали «шахеды». И это очень хорошо. Тем странам, которые открыли для нас свою систему ПВО, наши эксперты смогли очень быстро посоветовать, как сделать их систему сильнее. А где-то мы передали им свой опыт непосредственно в защите», – уточнил президент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com